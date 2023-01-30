В Якутске для проведения ремонтных работ до сентября перекроют улицу

Фото: мэрия Якутска

В Якутске перекроют участок от кольцевой развязки Чернышевского – Покровский тракт до улицы Автодорожной. Это связано с плановыми ремонтными работами по строительству канализационного коллектора.

Перекрытие начнет действовать с завтрашнего дня, 31 января, с 10 часов утра. Участок будет закрыт для проезда вплоть до 1 сентября.

Ограничение движения коснется маршрутных автобусов № 1, № 18, № 101, № 103 и № 108. На время ремонтных работ они будут ходить в объезд.

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