В Якутии на поверхности снега обнаружили ползающих и прыгающих насекомых

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

В мессенджерах Якутии распространяется видео, где на поверхности снега ползали и прыгали насекомые. Видео можно посмотреть здесь.

В Минэкологии региона по этому случаю провели проверку совместно с Чурапчинской инспекцией государственного экологического надзора и Институтом биологических ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, видео было снято в селе Кытанах Чурапчинского района. Как отметили в министерстве, это ногохвостки (коллемболы) или снежные блохи, которые совершенно безвредны для человека и растений.

Эти насекомые являются постоянными обитателями лесной подстилки, принимая участие в почвообразовательном процессе. Оттепель провоцирует их выход на поверхность снега. Они сохраняют активность, несмотря на холод, благодаря находящемуся в их крови антифризу. Чаще всего снежные блохи встречаются в северных районах.

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