Якутское тепличное хозяйство «Саюри» заявило о повышении цен на огурцы и томаты

Фото: ООО «Саюри»

21 апреля повысятся цены на местные огурцы и томаты, которые выращиваются тепличным хозяйством «Саюри», об этом сообщается в соцсетях агрокомплекса.

Рост цен объясняется повышением стоимости агроматериалов зарубежного производства (семена, удобрения). Впрочем, в «Саюри» отмечают, что аналоги этих агроматериалов поставщики ищут почти по всему миру, а опытные образцы уже тестируются.

Цены на огурцы будут подняты на 10 рублей за 1 килограмм, а на томаты — на 5 рублей за 1 килограмм. Рост составит примерно 4% для огурцов и чуть меньше 2% для томатов.

При этом на всю остальную продукцию, в том числе на клубнику и томаты сорта «Черри», салаты и зелень, перец и баклажаны отпускные цены агрокомплекса останутся неизменными.

«Уверены, что жители и гости Якутска по достоинству оценят то обстоятельство, что агрокомплекс не допускает резких колебаний цен, учитывает сезонность и сдерживает рост цен на свою продукцию», — добавили в «Саюри».

Ранее сообщалось, что некоторые недобровестные продавцы вводят в заблуждение покупателей и продают привозные овощи под видом местных от «Саюри». Как отличить привозную продукцию от местной и не дать себя обмануть, читайте в этом материале.

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