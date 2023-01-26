«Наши огурцы всегда свежие». В «Саюри» рассказали, как отличить привозную продукцию от местной

Фото: ООО «Саюри»

В Якутске есть уникальное тепличное хозяйство «Саюри», которое выращивает свежие овощи круглый год, несмотря пятидесятиградусные морозы. Продукция хозяйства пользуется большим спросом. К примеру, в день с грядок снимают около 7-10 тонн огурцов, которые потом развозятся на продажу по всей республике.

К сожалению, качественным брендом в своих целях пользуются недобросовестные продавцы, которые выдают привозную продукцию за свежую местную. Такую информацию озвучил 25 января на отчете главы Якутска руководитель ООО «Саюри» Сергей Балнайтис.

По его словам, в некоторых торговых точках продают чужую, привозную продукцию под видом продукции «Саюри».

«Покупатели вводятся в заблуждение относительно качества продукции и ее безвредности, так как „Саюри“ за качество своих овощей отвечает», — отметил Балнайтис.

Преимущество в свежести

Редакция «КП-Якутия» поговорила с коммерческим директором предприятия Айталиной Жирковой и узнала, что «Саюри» собирается предпринять по этому поводу и как отличить привозные овощи от местных.

— Главное отличие продукции «Саюри» — это сроки реализации. Как вы знаете, привозные овощи в основном едут из Новосибирска, Благовещенска, Китая. Это занимает как минимум 7-10 дней. Кроме того, продавцам невыгодно везти маленькие объемы, сюда едут фуры по 60 тонн, — рассказывает Айталина.

Эти 60 тонн тоже не могут быть проданы за один день, и сроки реализации вновь увеличиваются, пока товар хранится у продавца.

— Поэтому ни о какой свежести привозных овощей не может быть и речи, и витаминов, честно говоря, там практически нет. А у нас в «Саюри» огурцы уходят в продажу с куста, то есть мы не храним овощи, а сразу, как срезали, отдаем в реализацию, — говорит комдиректор.

Продукцию «Саюри», по словам Айталины, можно различить даже визуально: огурцы плотные, темно-зеленые, без посторонних включений.

Здесь можно наглядно увидеть разницу между огурцами от «Саюри» и привозными

Где можно натолкнуться на «фейки»?

Как говорит Айталина, в основном привозную продукцию за местную выдают небольшие точки по продаже овощей-фруктов.

— Бывает так, что они закупают у нас маленькие партии огурцов в фирменных коробках. Потом, когда эти огурцы раскупают, в эти же коробки они кладут привозные, и таким образом вводят покупателей в заблуждение — они-то думают, что покупают «Саюри». И еще один момент — как правило, привозные огурцы стоят дешевле местных, но продавцы, наоборот, завышают цены на поддельные «Саюри», и таким образом, получают двойную выгоду, — отмечает Айталина.

Но есть магазины, где гарантированно продается продукция «Саюри». В основном, это крупные сети, например, «О-город», «Айгуль», «Мясной двор», «Токко», «МаксМаркет» и другие.

Магазины, сотрудничающие с ООО «Саюри». Здесь гарантированно можно купить продукцию предприятия

Фото: ООО «Саюри»

Как бороться с подделками

Чтобы бороться с продавцами, выдающими привозную продукцию за местную, сотрудники «Саюри» проводят еженедельный мониторинг торговых точек, а если видят нарушения, то пишут претензии на имя недобросовестных продавцов.

— Те, кто регулярно употребляет овощи от «Саюри», они сразу могут распознать «подделку» по вкусу. Но тем, кто пока не разбирается в этом, советую покупать нашу продукцию в магазинах наших партнеров. Овощи мы привозим в фирменных коробках — гофротарах, а более нежная продукция — клубника продается в опечатанных коробочках с наклейками. Обратно у покупателей мы их не забираем, так как в тепличном комбинате стерильная обстановка, и повторное использование тары запрещено и невозможно, — отмечает коммерческий директор.

Иногда в соцсетях распространяются фотографии подпорченных овощей «Саюри». Но Айталина считает, что это зависит только от конечного продавца.

— Мы всегда отпускаем только свежую продукцию, буквально срезанную с грядки. Но, к сожалению, не можем знать, как долго и в каких условиях он будет храниться у реализатора. Но мы уверены в качестве и безопасности нашей продукции. Ежемесячно проводим лабораторные испытания, следим за показателями, вся наша продукция сертифицирована, — подчеркивает она.

Компания «Саюри» была создана в 2016 году при участии правительства Якутии и японской корпорации «Хоккайдо». Это один из немногих агрокомплексов в мире, расположенных в районе Крайнего Севера и первый в Якутии. В теплицах «Саюри» выращиваются огурцы, помидоры, зелень, клубника, перцы, баклажаны.

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