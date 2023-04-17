Возобновлена подача электроэнергии в дома 143 квартала Якутска

Электроснабжение 143 квартала Якутска восстановлено Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восстановлено электроснабжение 143 квартала Якутска, сообщают в Центральных электрических сетях ПАО «Якутскэнерго».

Напомним, 17 апреля в 14:05 произошло отключение воздушной линии. Под ограничение попали улицы Кутузова, Ушакова, Ленская, частично Петра Алексеева, Пирогова, Рыдзинского, Жорницкого, Клары Цеткин.

В 16:06 энергетики запитали дома, переключив по распределительным линиям.

– Ограничения полностью сняты. В ходе осмотра оперативно-выездная бригада выявила повреждение кабельной линии 6 кв, питающейся с трансформаторной подстанции «143 квартал». Ведутся восстановительные работы на кабельной линии, – передает пресс-служба компании.

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