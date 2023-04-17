Что происходит с выдачей загранпаспортов нового образца в Якутске

Фото: KP.RU

В соцсетях начали распространяться сообщения, что в Якутске снова начали выдавать загранпаспорта нового образца.

Ранее в Якутии и по всей стране с конца января приостановили выдачу биометрических загранпаспортов нового образца. В «Гознаке» объяснили это повышенным спросом россиян на получение загранника, и возникшим из-за этого дефицитом микросхем.

– В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах. Производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы, – сообщали в ведомстве.

Тогда Гознак обещал, что новые паспорта начнут выдавать уже через месяц. Пока можно получить стандартный загранпаспорт старого образца. Недавно появилась информация, что новые загранники уже начали выдавать. «КП – Якутия» уточнила информацию в паспортном столе Якутска.

– Загранпаспорта нового образца сейчас выдаются только тем, кто подавал заявление до января 2023 года, а также пришел сфотографироваться для этого. Прием заявлений на оформление загранпаспортов нового образца все еще приостановлен. Если вы успели отправить свое заявление, но не пришли или не успели сфотографироваться, то ваше заявление было аннулировано, – сказал собеседник редакции.

Фото: скриншот с Госуслуг

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