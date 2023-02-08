Фото: pnp.ru

В Якутии приостановили выдачу загранпаспортов нового образца. Проблема возникла не только в республике – выдачу электронных загранников временно остановили по всей России. Ранее в «Гознаке» объяснили это повышенным спросом россиян на получение загранника, и возникшим из-за этого дефицитом микросхем.

«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах. Производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы», – сообщили в ведомстве.

«Гознак» добавил, что по предварительным расчетам, темпы выдачи новых паспортов восстановятся в течение месяца. В якутских МФЦ их выдачу приостановили еще с 31 января – пока якутяне могут получить стандартный загранпаспорт старого образца.

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