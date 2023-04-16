В Хангаласском районе Якутии в рекордные сроки починили порванный провод ЛЭП

Фото: пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

В ночь с 15 на 16 апреля было нарушено электроснабжение одного из микрорайонов села Ой Хангаласского района, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Авария произошла по вине неосторожного водителя многотонного автомобиля Shacman в 23:14. Большегруз порвал провода воздушной линии, идущей от трансформаторной подстанции.

В отличие от аналогичного инцидента, произошедшего несколькими часами ранее в городе Якутске, водитель самосвала не стал оставлять место ДТП. Сотрудники ГАИ прибыли на место аварии и оформили протокол.

Персонал Покровского района электрических сетей незамедлительно приступил к аварийно-восстановительным работам и уже в 00:04 все потребители были запитаны, ограничения сняты.

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