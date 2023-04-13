«Полярные авиалинии» компенсируют ущерб якутянам, которых обжег разлитый в вертолете керосин

Фото: "Полярные авиалинии"

«Полярные авиалинии» пообещали компенсировать моральный и материальный ущерб пассажирам, пострадавшим при разливе керосина. Инцидент произошел во время полета вертолета Ми-8 по маршруту «Среднеколымск-Черский», на борту которого находилось 22 человека. Пассажиры в какой-то момент почувствовали резкий запах и жжение – позже оказалось, что на сидения разлился керосин.

«По предварительным данным, подтек авиационного топлива произошел вследствие воздействия теплового расширения из-за значительного суточного перепада температуры окружающей среды при полной заправке баков. Авиакомпания оказывает содействие комиссии территориального управления Росавиации. «Полярные авиалинии» берут на себя обязательства по возмещению морального и материального ущерба», – сообщили в компании.

Отметим, что пассажиры после посадки обратились в больницу. У троих обнаружили химические ожоги 1-2 степени в подколенных областях. На ситуацию уже обратили внимание Северо-Восточное линейное управление МВД и Транспортная прокуратура.

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