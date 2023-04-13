В Якутии пассажиры вертолета получили химические ожоги от разлитого керосина

Фото: Полярные авиалинии

11 апреля при посадке вертолета Ми-8, выполнявшего рейс по маршруту «Среднеколымск-Черский», пассажиры почувствовали резкий запах керосина в салоне, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Полярные авиалинии». На борту воздушного судна находилось 22 пассажира. После часа полета три пассажира почувствовали жжение.

По информации авиакомпании, вероятной причиной явилось попадание авиакеросина на сиденья в результате перепада температур и выхода топлива через дренаж.

Пассажиры после посадки обратились в больницу. Там у трех пострадавших зафиксировали химический ожог 1-2 степени в подколенных областях.

Северо-Восточным линейным управлением МВД России на транспорте проводится процессуальная проверка. Транспортная прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры реагирования.

В пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии» сообщили, что по предварительным данным, произошел выход незначительного количества авиационного топлива из шланга дренажной системы. В результате, часть вытекшего топлива попала на мягкую обивку пассажирского сидения.

По данному факту инспекцией по безопасности полётов авиакомпании «Полярные авиалинии» назначено проведение служебной проверки.

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