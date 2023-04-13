В якутском селе началось строительство культурного центра, о котором Владимира Путина просил Герой труда Владимир Михайлов

Фото: администрация Сунтарского района

В селе Крестях приступили к строительству социально-культурного центра, сообщает администрация Сунтарского района. Ранее о необходимости открыть в селе клуб президенту Владимиру Путину рассказал Герой России, местный дояр Владимир Михайлов.

В июне в 2022 года глава государства вручил ему звезду Героя труда за более полувековую добросовестную работу. Тогда же Владимир Михайлов попросил президента построить в его населенном пункте культурный центр.

Пожелание якутянина не было забыто. 12 апреля в селе Кристях торжественно установили первую сваю будущего центра. В церемонии участвовал сам Владимир Михайлов, глава района Анатолий Григорьев и общественность.

Объект получил название «Саргы тусулгэтэ». Его площадь составит 1955,25 квадратных метров. В этом году подрядчик ООО «Андраники» должен заложить фундамент, установить монолитный каркас, перекрытия и стены. В преддверии закрытия ледовых переправ активно идет завоз необходимых стройматериалов.

Завершится строительство в 4 квартале 2024 года.

Фото: администрация Сунтарского района

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