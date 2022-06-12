Дояр из Якутии Владимир Михайлов получил Звезду Героя Труда России из рук Владимира Путина

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12 июня президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя Труда Российской Федерации дояру из сельскохозяйственного производственного кооператива «Крестях» Сунтарского улуса Владимиру Михайлову. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит церемония вручения знаков лауреатов госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год, а также золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации».

«Дояр из Якутии Владимир Африканович Михайлов вот уже более полувека в рискованных условиях северного животноводства неизменно добивается высочайших результатов и вносит большой личный вклад в продовольственную безопасность страны», — сказал Владимир Путин.

Указ о присвоении звания Героя труда РФ дояру Владимиру Михайлову был подписан Путиным 29 апреля 2022 года. Награда была вручена за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Владимир Михайлов. Фото: пресс-служба Минсельхоза Якутии

Владимир Африканович Михайлов работает дояром в сельскохозяйственном животноводческом производственном кооперативе «Крестях» в Сунтарском районе. В этом году ему исполнится 69 лет, из них 52 года он посвятил любимой профессии. В 2020 году он надоил более 4,5 тонн молока, а за последние три года обеспечил 100%-ю сохранность поголовья.

В 2013 году за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд Владимир Михайлов был награжден орденом Почета. Владимир Африканович с супругой вырастил четверых детей, у них восемь внуков.

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