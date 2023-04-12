Власти Якутии обсудили возможность прямых авиарейсов в Казахстан

Фото: avia2.ru

11 апреля прошла встреча участников бизнес-миссии Якутии с министром торговли и интеграции Республики Казахстан Сериком Жумангариным, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На встрече была обсуждена возможность установления прямого авиасообщения между Якутией и Казахстаном.

В ходе переговоров были затронуты вопросы взаимодействия Якутии и Казахстана в области торговли, добычи полезных ископаемых и инвестиций в перерабатывающую промышленность республики.

«Также важными темами переговоров стало обсуждение участия Якутии в отраслевых выставках Казахстана, сотрудничество в сфере кинематографа», — сообщил первый вице-премьер правительства республики Кирилл Бычков.

По итогам переговоров ожидается ответный визит делегации Республики Казахстан в Якутию.

Ранее в Якутии возобновили международное авиасообщение с Китаем. С 6 апреля авиакомпания «Якутия» начала выполнять рейсы в город Харбин. Кроме того, в ноябре прошлого года власти заявляли о переговорах по поводу прямых рейсов из Якутии в Турцию и Южную Корею.

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