В Якутии возобновили международное авиасообщение с Китаем

Фото: авиакомпания «Якутия»

С 6 апреля авиакомпания «Якутия» начала выполнять международные рейсы в Китай. Первые пассажиры вылетели из столицы республики в город Харбин.

Китай ранее закрывал границы из-за пандемии, однако к новому году власти стали ослаблять ковидные ограничения и в настоящий момент Китай возобновил выдачу виз.

С 6 апреля по 11 мая рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам: время вылета из Якутска в 09:05, прибытие в Харбин в 10:40, время вылета из Харбина 12:20, прибытие в Якутск в 16:10. Стоимость билетов — от 230 евро по курсу на момент покупки билета.

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