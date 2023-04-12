17 школьников стали победителями первой профильной олимпиады Сети президентских школ Якутии

Фото: Николаев-центр

Первая многопрофильная олимпиада Сети президентских школ Якутии прошла в рамках Декады памяти первого президента Академии наук Якутии, общественного и государственного деятеля Василия Филиппова, сообщает Николаев-центр.

В ней приняли участие 170 старшеклассников из 10 лицеев и гимназий региона. Задания для них составляли более 30 экспертов из Академии наук республики, преподаватели Северо-Восточного федерального университета, а также учителя Республиканского лицея-интерната.

Участники выполнили задания по 7 направлениям: социально-гуманитарное, техническое, английская филология, естественно-научное, Информатика и ИКТ, русская филология и якутская филология. Победителями стали 17 школьников, которым вручены дипломы, медали и спецпризы на сцене Бердигестяхской улусной гимназии, которая носит имя Василия Филиппова.

Фото: Николаев-центр

Справка «КП»:

Библиотека-архив первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева – это общественный культурно-просветительский центр. Учреждение открыто в 2002 году в селе Октемцы Хангаласского района. В 2017 году учреждение стало филиалом Национальной библиотеки республики и было переименовано в Президентский центр М.Е. Николаева (Николаев-Центр).

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