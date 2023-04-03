Жителей Якутии приглашают на встречу с племянницей Юрия Гагарина

Источник: Николаев-Центр

В преддверии Дня космонавтики в Якутии будет организован телемост с Тамарой Филатовой, племянницей и знатоком жизни Юрия Гагарина, сообщается на сайте Николаев-Центра.

Встреча состоится 6 апреля в 15:30 (по якутскому времени). Записаться на встречу в стенах самого учреждения (Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Г.Саввина, 3) можно по телефону: 89244686100.

Также будет возможность присоединиться к телемосту в онлайн-формате на сайте по ссылке.

Руководитель Николаев-Центра Юрий Семенов подчеркнул, что принять участие могут все, кто интересуется жизнью и деятельностью первого космонавта.

– Тамара Дмитриевна долгое время руководила мемориальным отделом музея на его родине в Смоленской области. Она очень многое знает о Якутии, поэтому изъявила большое желание пообщаться с якутянами. Всех приглашаем в наш центр, – сказал он.

Тамара Филатова с Юрием Гагариным. Источник: Николаев-Центр

Такая возможность появилась благодаря проекту «На плечах гигантов», который стартовал с 2023 года. В его рамках проводятся встречи и лекции с участием выдающихся людей Якутии и России в области медицины, космонавтики, образования, науки, IT-индустрии, культуры, искусства и производства.

На апрель в центре подготовили спецпрограмму по теме «Космос». Кроме телемоста, планируется также лекция Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, цикл занятий для начальных классов «Понятие о космосе» и другие интересные активности. Также Центр выступил соорганизатором V республиканской олимпиады «Старт в космос» для школьников. Подробнее на сайте.

Справка «КП»:

Библиотека-архив первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева – это общественный культурно-просветительский центр, хранящий фонд аудиовизуальных материалов и иных документов периода президентского правления республикой М.Е. Николаева. Учреждение открыто в 2002 году в селе Октемцы Хангаласского района.

В 2017 году учреждение стало филиалом Национальной библиотеки республики и было переименовано в Президентский центр М.Е. Николаева (Николаев-Центр).

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