В Якутии увеличили штат республиканской «Авиалесоохраны» еще на 150 человек

Фото: Авиалесоохрана

Штат региональной «Авиалесоохраны» увеличился на 150 десантников-пожарных, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Отмечается, что 40% набранных сотрудников и ранее привлекались на тушение, но только сезонно, и их нельзя было отнести к профессиональным сотрудникам парашютно-десантной пожарной службы.

Остальные являются новобранцами. Дополнительное финансирование на их содержание выделено из республиканского бюджета. Таким образом, число постоянных сотрудников выросло до 555 человек.

– На сегодняшний день все начали проходить обучение по программе первоначальной подготовки. Первым этапом курсанты проходят теоретическую часть, далее спуски на спусковых устройствах с вышки тренажера. После этого организуется воздушная тренировка. Спуски с вертолета Ми-8 будут осуществлены в ближайшие дни. По их итогам десантники-пожарные получат соответствующее удостоверение, – сказал руководитель ГБУ «Авиалесоохрана» Владимир Леонов.

Тренировки для работников вилюйской группы районов, Мирнинского, Олекминского, Ленского района будут осуществляться в городе Мирном. Тренировка остальных пройдет в поселке Маган.

Также в Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйской авиаотделениях впервые появятся парашютные группы, что позволит повысить оперативность тушения лесных пожаров.

Напомним, в этом году в регионе продолжится эксперимент по искусственному вызыванию осадков, стартовавший в прошлом году. Также в этом году у региона появится собственный самолет-зондировщик.

В бюджете республики в этом году вызывание искусственных осадков заложена та же сумма, что и в прошлом – 80 миллионов рублей.

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