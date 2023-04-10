Телеграм-канал якутского блогера Панды Саха взломали

Фото: телеграм-канал Панды Саха

Телеграм-канал популярного якутского блогера Вячеслава Романова — Панда Саха был взломан.

Все посты автора были удалены. Вместо них появились откровенные фотографии и ссылки на каналы с порнографическим контентом. Возможно, некоторые вели также на мошеннические сайты.

К счастью, Вячеславу удалось быстро восстановить свой аккаунт. Он удалил весь откровенный контент. Надеемся, что блогер усилит защиту и вернет свои уютные ролики о жизни в якутском селе.

На канал в данное время подписаны более 12 000 человек.

Кто такой Панда Саха

Вячеслав Романов — бывший учитель физкультуры. Живет с семьей в небольшом селе Нуорагана. Он снимает короткие ролики о жизни обычного якутянина в селе.

Его простые видео без слов завоевали любовь миллионов людей по всему миру. Сейчас у Панды Саха около двух миллиардов просмотров на ютубе. Это почти в два раза больше, чем у известной команды тиктокеров Dream Team House, куда входит суперпопулярный российский блогер Даня Милохин. А ведь Вячеслав открыл свой канал на ютубе на полгода позже них.

Подробнее о Панде Саха — по ссылке.

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