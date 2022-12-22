Dream Team House vs Панда Саха. Фото: KP.RU

В якутской тайге в маленьком селе Нуорагана с населением в 639 человек живет обычный учитель физкультуры Вячеслав Романов. Обычный, но не совсем — у Вячеслава два миллиона подписчиков на ютубе и более миллиарда просмотров. Кстати, его больше знают как Панду Саха.

Таких впечатляющих цифр физрук добился всего за два года.

Для сравнения: известная команда тиктокеров Dream Team House, куда входит суперпопулярный российский блогер Даня Милохин, зарегистрировалась на ютубе на полгода раньше него и собрала только 750 миллионов просмотров.

Как же простому мужику из глуши удалось обойти целую команду топ-менеджеров? Кто ему помогает? И что такого он показывает на своих видео, что подкупило столько людей по всему миру?

А ничего особенного. На кадрах самая обычная жизнь самого обычного жителя села в Сибири. Вячеслав на них рубит дрова, рыбачит, варит уху, заготавливает лед на зиму, часто готовит что-нибудь и неизменно кормит свою собаку. И все это молча.

Видео очень простые, короткие и понятны без слов. И большинство подписчиков Панды — из-за рубежа. Оказалось, что иностранцам очень интересно, как живут сибиряки.

Ролик, где Вячеслав ест фрукты в -55 градусов, глубоко впечатлил жителей южных стран.

«Я живу на юге Вьетнама, где температура 24-34°C, по ощущениям все 40°C», — пишет кто-то по имени Ан Нгуен.

Также подписчики были несказанно рады увидеть местный магазинчик, где мужчина купил фрукты. Маленький ларек назвали торговым маркетом.

А помогают Вячеславу в съемках жена и двое сыновей-школьников.

Съемочная команда Панды Саха. Фото: NewsYkt

Очень многих интересует вопрос, много ли дохода приносит семье блогерство. В прошлогоднем интервью NewsYkt Панда Саха признался, что они не зарабатывают на популярности. Живут скромно на зарплату учителя и специалиста администрации — его жены. Мечтают о квадрокоптере, стабилизаторе для телефона и поездке в разные уголки Якутии, чтобы показать все ее красоты, но бюджет не позволяет.

К слову, позже семья все же купила квадрокоптер. Они используют его для своих видео.

Мы назвали Вячеслава учителем физкультуры, так как он окончил Институт физической культуры и спорта и до недавнего времени работал по специальности в школе. Однако, как сообщили редакции «КП — Якутия» его бывшие коллеги, в данное время мужчина не работает, он уволился. По всей видимости, Панда Саха полностью посвятил себя блогерству.

Несмотря на свою дикую популярность в интернете, мужчина очень скромен. Журналисты разных изданий долгое время уговаривали его дать интервью. И он согласился только весной прошлого года.

Вот и сейчас мы безуспешно пытались с ним связаться, но Панда упорно не берет трубку. Надеемся, когда-нибудь он все же не откажет нам в просьбе и расскажет, как живется в тайге блогеру с миллионами подписчиков из разных уголков планеты.

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