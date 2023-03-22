Авиакомпания «Якутия» в апреле начнет выполнять международные рейсы в Китай

Фото: t.me/yakutia_aero

С 6 апреля авиакомпания «Якутия» возобновляет международные рейсы в Китай, сообщает пресс-служба воздушного перевозчика.

Самолеты начнут курсировать по маршруту Якутск — Харбин и обратно. Китай ранее закрывал границы из-за пандемии, однако к новому году власти стали ослаблять ковидные ограничения и в настоящий момент Китай возобновил выдачу виз.

С 6 апреля по 11 мая рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам: время вылета из Якутска в 09:05, прибытие в Харбин в 10:40, время вылета из Харбина 12:20, прибытие в Якутск в 16:10.

Стоимость билетов — от 230 евро по курсу на момент покупки билета, продажа уже открыта на сайте авиакомпании и в авиакассах города. Узнать точную информацию о рейсах можно также по телефону Call-центра авиакомпании: 8 800 700 2190.

Узнать точную информацию о выдаче виз в Китай можно на официальном сайте ближайшего Генерального консульства КНР в Хабаровске, с требованиями по COVID-19 для пассажиров можно ознакомиться на официальном сайте Посольства КНР в РФ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.