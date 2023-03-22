Из оленеводов к трибьюту группы «Кино». Удивительная история «якутского Цоя»

Фото предоставлено Петром Погодаевым

Цой действительно жив, пишут в комментариях под видео Петра Погодаева. Вот уже больше 10 лет он профессионально исполняет каверы легенды русского рока. Именно его голосом поет лидер группы «Кино» в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». В интервью «КП – Якутии» исполнитель рассказал о себе, собственном мини-альбоме и о планах на музыкальную карьеру.

В 17 лет у него окончательно сломался голос, и родные братья заметили, как Петр похож на исполнителя хитов «Группа крови» и «Восьмиклассница». А уже в 2023 году он отправился в тут по городам России и, безусловно, не обошел стороной родную Якутию, дав 2 аншлаговых концерта в Якутске и Алдане. В рамках тура музыкант исполнял популярные хиты и собственные песни для фанатов Цоя.

Звезда по имени Петр

Как такового музыкального образования у Петра нет, потому что нелегко найти педагога в тундре. Он родился в семье потомственных оленеводов на северо-востоке Якутии.

– Детство было замечательным. Так как я сын оленевода, я человек природы. Все детство провел в оленьем стойбище. Учился в школе села Тополиное Томпонского района, и каждое лето с тремя родными братьями уезжали в стадо, – вспоминает певец.

В 14 лет сам взялся за гитару. Так же, как и все, учился на песнях Виктора Цоя, первой была «Звезда по имени Солнце».

– Я самоучка. Помню, как в течение двух месяцев усиленно тренировался до такой степени, что волдыри выскакивали на пальцах. Голос сам по себе похож на цоевский. Раньше старался передать его интонации, а сейчас это само собой получается, – отмечает он.

Фото предоставлено Петром Погодаевым

В годы учебы в техникуме, где Петр учился на бульдозериста, он познакомился с ребятами, у которых была своя группа и музыкальные инструменты.

– Вместе с ними начал репетировать, порой даже вместо учебы, – смеется Погодаев, – у нас был даже небольшой тур по трем селам. Я договорился, чтобы нам выдали школьный автобус для этого. В тот момент я понял, что хочу заниматься именно музыкой.

Хобби превратилось в нечто большее, когда талантливого парня стали звать на выступления в местном доме культуры. В своем селе он стал настоящей звездой, его ждали на каждом мероприятии.

В 2013 году Петр Погодаев переехал в Якутск. Здесь он стал завсегдатаем многочисленных концертов памяти Виктора Цоя и группы «Кино».

Как ролик из YouTube помог попасть на съемочную площадку

В 2016 году его заметил якутский певец Дархан и пригласил записать песню «Звезда по имени солнце» для YouTube-канала. Сегодня на видео более 7,4 миллионов просмотров и до сих пор люди оставляют теплые комментарии под роликом.

«Я в шоке... Есть же до сих пор люди с таким голосом... Прям как Цой... Слепые не поверили бы... сказали бы ещё Цой жив... душевно... Глаза слезятся», — написал один пользователь.

– Нам с Дарханом стало интересно, как отреагируют пользователи интернета на кавер. Буквально за неделю видео собрало около 30 тысяч просмотров, для Якутска тогда это было много. Видео стало вирусным, много где его публиковали. Благодаря этому на меня вышли ассистенты Кирилла Серебрянникова. Просто написали во «Вконтакте» и позвали в Москву, – рассказывает Петр.

«Такой шанс дается раз в жизни!» – подумал Погодаев и без колебаний отправился в столицу России.

– Съемочная команда хотела вживую послушать, как я пою. Я спел, и режиссер сразу сказал: «Все круто, давай работать». Так и познакомились, кофе попили, обсудили дальнейшие планы. Песни для фильма записывали в течение недели где-то. На самих съемках я присутствовал и понял, что это очень тяжелый труд, – делится Петр.

Так якутянин стал голосом Виктора Цоя. Роль музыканта исполнил кореец Тео Ю. После выхода фильма многие зрители отмечали, что он не особо похож на звезду советского рока. Якутяне в соцсетях задавались вопросом, почему же самого Петра Погодаева не взяли сыграть, ведь он больше тянет на исполнителя хитов «Группа крови» и «Восьмиклассница».

– Когда меня утвердили, то сразу отправили в гримерку примерять образ. Посмотрели, какой рост и все такое. Но у меня самого не было желания играть в кино, никакого актерского мастерства не было. Я сам на тот момент был очень закрытым человеком, и моей задачей было только петь, – пояснил артист.

Сам он признался, что сначала фильм сначала сложно было воспринять, но после второго просмотра он ему понравился.

Петр Погодаев о собственной карьере: «Пора создавать нечто новое»

После съемок в 2018 году Петр переехал в Москву, где живет и работает сейчас.

– Виктор Цой был феноменальной личностью, это больше чем просто человек. Мелодичность, голос, простота слов, в которых заложен глубокий смысл. Некоторые песни и люди даже воспринимают по-разному. У Цоя много хороших песен, для меня самые любимые «Перемен» и «Апрель», – делится он.

Фото предоставлено Петром Погодаевым

В феврале 2023 года на всех музыкальных площадках вышел мини-альбом с тремя авторскими синглами Петра Погодаева: «Путь», «Мир», «Мантра» и переработкой песни «Кончится лето» группы «Кино». Послушать песни можно по ссылке.

По словам команды музыканта, их стиль можно назвать: романтичный поп-рок с элементами электронной музыки, ориентированный не на молодежь, а на более взрослую публику.

Фото предоставлено Петром Погодаевым

В сообществе Петра Погодаева во «Вконтакте» указано, что с песней «Кончится лето» переворачивается страница жизни, посвященная фильму «Лето». Сам музыкант говорит, что эту запись нужно воспринимать буквально.

– Виктора Цоя я исполняю уже очень давно, настало время создавать нечто новое. Уже после съемок я понял, что хочу выступать со своими песнями. Цой — это Цой, легенду не повторить. Я перехожу на новый уровень, иду по своему собственному пути. Близкие поддерживают меня в этом. Каждый, кто занимается любимым делом, должен верить в себя и двигаться вперед, – уверен Петр.

Он добавил, что сейчас не сотрудничает ни с одним известным продюсерским центром. Развивается самостоятельно со своей командой. Есть планы продолжить тур в том числе и по регионам Дальнего Востока, а также провести концерт на двух крупных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. В апреле артист обещает выпустить следующий авторский сингл.

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