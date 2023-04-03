92 ДТП произошло за прошедшую неделю в Якутске

Фото: ГИБДД по Якутии

За минувшую неделю в Якутске зарегистрировано 92 ДТП, в которых получили ранения восемь человек.

Такая информация прозвучала во время общегородской планерки 3 апреля.

Всего выявлено 1709 нарушений ПДД, в том числе задержаны 33 водителя в состоянии алкогольного опьянения, девять из них – повторно.

Напомним, что только за субботу в Якутске произошли три ДТП, в которых пострадали три человека. Двое из пострадавших – дети, которые переходили дорогу. Одному из пострадавших детей исполнилось лишь два года.

А до этого 30 марта в городе произошли еще два наезда водителей на детей. Тогда пострадал мальчик 8 лет, который переходил дорогу на светофоре, и 6-летний ребенок, который перебегал дорогу в неположенном месте. Оба водителя были трезвы, а один из них мог бы остановиться перед ребенком, если бы машина не заскользила на гололеде.

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