В Якутске водители за два дня сбили четверых детей

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутске в субботу, 1 апреля, произошли три ДТП, в которых пострадали три человека. Двое из пострадавших – дети, которые переходили дорогу. Одному из пострадавших детей исполнилось лишь два года.

Первый случай произошел на регулируемом перекрестке улиц Лермонтова – Петра Алексеева. Там 26-летний водитель за рулем автобуса «ПАЗ» наехал на 16-летнего мальчика, который в этот момент переходил дорогу. Ребенок пострадал, ему вызвали скорую помощь, которая доставила подростка в больницу. В полиции рассказали, что водитель автобуса за минувший год не привлекался за какие-либо нарушения, имеет многолетний стаж и в момент аварии был трезв.

Второе ДТП произошло на улице Ойунского: там 40-летний водитель на «Королле» сбил мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Ребенок 2021 года рождения, почему он оказался на проезжей части без сопровождения родителей – в полиции не уточнили. Его также доставили в больницу, а водитель «Короллы», как и предыдущий фигурант, за нарушения не привлекался и был трезв.

Отметим, что всего за два дня до этих происшествий, в четверг, в городе произошли еще два наезда водителей на детей. Тогда пострадал мальчик 8 лет, который переходил дорогу на светофоре, и 6-летний ребенок, который перебегал дорогу в неположенном месте. Оба водителя были трезвы, а один из них мог бы остановиться перед ребенком, если бы машина не заскользила на гололеде.

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