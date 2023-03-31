В Якутске 1 апреля начнется запись детей в первый класс

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 апреля в Якутске открывается прием детей в первый класс по месту жительства. Записать ребенка в школу можно будет через «Госуслуги». На «Госуслугах» в этом году можно было подготовить черновик заявления заранее.

В первые классы принимают детей от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей возможен прием ребенка в более раннем или позднем возрасте.

С 1 апреля по 30 июня пройдет зачисление детей в школы по закрепленной территории, то есть по месту жительства, а также детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы.

После подачи электронного заявления нужно будет донести в школу документы: копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка, свидетельств братьев или сестер, учащихся в этой школе, справка о регистрации по месту жительства.

С 6 июля по 5 сентября можно подать заявления в школы, не закрепленные за местом проживания.

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