Как подать заявление в первый класс и детский сад в Якутске в 2023 году

Фото: УКЛАДОВ Олег

Управление образования Якутска рассказало, как будет проходить прием детей в школы и детские сады города в текущем году, как, когда и где можно будет подать заявление.

Как подать заявление в первый класс

Прием заявлений на 2023/34 учебный год начнется 1 апреля на портале e-yakutia.ru.

На Госуслугах можно будет заранее подготовить черновик заявления — с 20 марта до 1 апреля.

Прием детей в первый класс пройдет в два этапа. Первый — с 1 апреля по 30 июня, в это время подать заявление в школу можно по прописке. Второй этап — с 6 июля до заполнения класса, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. Подробнее.

Как подать заявление в детский сад

Прием заявлений в дошкольные учреждения начнется 15 апреля.

С 1 марта во всех муниципальных детсадах установят дни приема граждан. В эти дни родители смогут получить консультацию по интересующим вопросам, в том числе об изменении адреса проживания, желаемого детсада, даты зачисления, о льготах и преимущественном праве, очереди и т.д.

Все эти данные имеются в личных кабинетах портала e-yakutia.ru.

Более подробно о единых днях приема можно узнать в близлежащем детском саду, а также на официальных сайтах и социальных сетях ДОУ.

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