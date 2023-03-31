В Якутске до конца года обещают завершить три долгостроя

Объект на Автодорожной. Фото: regfond14.ru

30 марта во Владивостоке под председательством полпреда Юрия Трутнева рассмотрели проблему обманутых дольщиков в регионах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в регионе уделяется большое внимание обеспечению прав граждан, попавших в такую сложную ситуацию.

– Республика одной из первых вошла в программу федерального «Фонда развития территорий», и сегодня приняты решения по восстановлению прав дольщиков по всем десяти проблемным объектам, вошедшим в программу. Работу по решению вопроса обманутых дольщиков мы должны завершить до конца этого года, – сказал он.

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В настоящее время из десяти проблемных объектов по шести осуществлены выплаты 444 обманутым дольщикам. В декабре 2022 года за счёт софинансирования достроены и введены в эксплуатацию два объекта, восстановлены права 57 обманутых дольщиков.

Еще остаются два проблемных объекта. Это 32-квартирный жилой дом в микрорайоне «Ильинка» и 16-этажный многоквартирный жилой дом в 11 квартале по улице Автодорожная города Якутска. Эти объекты будут завершены до конца текущего года, таким образом, будут восстановлены права оставшихся 209 дольщиков.

Объект на Автодорожной

На стройке дома по Автодорожной ведутся работы генподрядчиком ООО «Строй-Индустрия».

На объекте начаты арматурные и опалубочные работы для бетонирования колонн и монолитных стен 5-го этажа, продолжаются работы по кладке стен и перегородок, также ведутся работы по монтажу трубопроводов отопления и канализации под цокольным перекрытием.

Объект в микрорайоне «Ильинка»

Объект в микрорайоне «Ильинка». Фото: regfond14.ru

На объекте приостановлены работы по монтажу плит цокольного перекрытия. В связи с отсутствием предусмотренных проектом плит произведена корректировка проекта.

Требуется прохождение государственной экспертизы. При получении положительного заключения экспертизы по изменениям проекта работы по возведению объекта будут возобновлены.

На сегодня на объекте ведутся подготовительные работы: уборка и вывоз снега с территории, поставка строительных материалов на строительную площадку.

Объект на Пояркова

Также в Едином реестре проблемных объектов находится гараж со спортивной детской площадкой по улице Пояркова. Там застройщиком выступило ООО «Ессо-стиль», которое уже обанкрочено. Этот объект также обещают завершить до конца 2023 года за счёт средств государственного бюджета республики.

Всего с 2018 года по настоящее время в Якутии завершены строительство и введены в эксплуатацию 15 проблемных объектов, 1183 обманутых дольщиков получили свои квартиры и нежилые помещения.

Кроме того, выведены из «зоны риска» по включению в реестр проблемных объектов семь объектов. 1016 квартир и нежилых помещений переданы участникам долевого строительства.

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