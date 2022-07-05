В Якутске завершилось строительство двух жилых домов

Фото: пресс-служба управления Госстройжилнадзора Якутии

Двум многоквартирным домам, расположенным на улице Лермонтова и Автодорожная в городе Якутске, выданы заключения о соответствии требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба управления Госстройжилнадзора Якутии.

Площадь многоквартирного дома разной этажности (12,14,16 этажей) по улице Лермонтова составляет 13 726,85 квадратных метров. К заселению готова 171 квартира жилой площадью 8 727,42 квадратных метра. Застройщиком является ООО «Спецснаб».

Площадь 16-этажного многоквартирного дома №11 жилого комплекса «Прометей» на улице Автодорожная составляет 18 312,5 квадратных метра. Дом рассчитан на 252 квартиры жилой площадью 12 347,62 квадратных метра. Застройщиком является ООО «Прометей».

«После получения заключения о соответствии, объекты готовятся к вводу в эксплуатацию. Решение о вводе принимает орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство», — уточнил руководитель ведомства Павел Аргунов.