С 6 апреля в Якутске частично закрывается улица Бабушкина

Фото: "Эхо столицы"

В апреле будет ограничено движение на второй улице в Промышленном округе Якутска, сообщает «Эхо столицы». Напомним, с 31 марта в этом районе города закрыта улица Челюскина.

На улице Бабушкина производится капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На следующей неделе дорожники приступят к замене грунта. В связи с этим будет приостановлено движение транспорта на участке от Беринга, 6/1 до Челюскина, 1.

Ограничения будут дейтсвовать с 8:00 часов утра 6 апреля и до 23:00 часов 19 апреля.

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