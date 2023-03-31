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НовостиОбщество31 марта 2023 1:53

С 31 марта в Якутске на ремонт закрывается улица Челюскина

Движение будет ограничено до конца ноября
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Приостанавливается движение транспорта на одной из улиц Промышленного округа Якутска, сообщает «Эхо столицы».

Стартовал капитальный ремонт улицы Челюскина, в связи с которым будет ограничено движение с 31 марта по 30 ноября. Закрыта улица будет от строения по Челюскина 1/1а до здания 37/5в.

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