1 апреля в городском парке Якутска пройдет праздник встречи весны

Фото: ЯСИА

1 апреля с 13.00 до 17.00 часов Парк культуры и отдыха приглашает горожан и гостей столицы на праздник «Весна в Парке», сообщает пресс-служба городской администрации.

В программе обещают весёлые конкурсы, звонкие песни, сладкие угощения, горячий чай, ароматный шашлык. Также будут работать аттракционы.

Напомним, что в Якутске отменили широкое празднование проводов зимы.

Проводы зимы традиционно отмечались в последнее воскресенье марта либо в первое воскресенье апреля на Комсомольской площади города. В этом же году, как сообщили в мэрии, каждый округ будет сам принимать решение, организовывать проводы зимы у себя или нет.

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