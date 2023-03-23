Власти Якутска отменили общегородское празднование проводов зимы

Фото: ЯСИА

В Якутске отменили широкое празднование проводов зимы, сообщает ЯСИА.

Проводы зимы традиционно отмечались в последнее воскресенье марта либо в первое воскресенье апреля на Комсомольской площади города. В этом же году, как сообщили в мэрии, каждый округ будет сам принимать решение, организовывать проводы зимы у себя или нет.

Однако в Парке культуры и отдыха 2 апреля все же пройдут мероприятия, посвященные встрече весны. Программа будет опубликована в ближайшее время.

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