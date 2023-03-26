В Якутске под колеса автомобиля попал пьяный пешеход

Фото: пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В полдень воскресенья, 26 марта, в дежурную часть поступило сообщение о наезде на пешехода, информирует пресс-служба Госавтоинспекции Якутска.

Автомобиль «Ниссан Кашкай» двигался по улице Хабарова с проспекта Ленина в сторону Ярославского. Возле дома №9 он сбил 50-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пешеход получил различные травмы, бригада скорой помощи доставила его в одну из больниц города.

Как выяснилось, предпенсионер был не трезв. В его крови обнаружен 1.33 миллиграмма этанола в литре выдыхаемого воздуха.

Назначена административная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За 2 дня сотрудники ГИБДД Якутии выявили почти 1,5 тысячи нарушений (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.