За 2 дня сотрудники ГИБДД Якутии выявили почти 1,5 тысячи нарушений

Скриншот видео пресс-службы Управления Госавтоинспекции МВД по Якутии

С 24 по 25 марта массовые проверки на дорогах Якутии выявили 1466 нарушений, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по республике.

За время проверок инспекторы остановили 27 водителей в нетрезвом виде, из них 7 человек сели за руль пьяными повторно. 53 человека управляли машиной без водительского удостоверения, 108 водителей управляли автомобилями с тонировкой.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

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