В Якутии состоялся суд над 11-классником, создавшим националистический канал со свастикой

Фото: телеграм-канал школьника

В Восточном окружном суде вынесли приговор 11-класснику из Якутии, которого обвиняли по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», сообщает издание «Якутск Вечерний».

Школьнику назначили штраф в 10 тысяч рублей.

Напомним, юноша создал телеграм-канал с названием, отсылающим к запрещенной в России националистической «Национал-большевистской партии». Также он разместил там видео с актом терроризма в американской школе и подписал его «можем повторить».

Видео и особенно угрожающая подпись привлекли внимание правоохранителей. К школьнику нагрянули «гости» из ФСБ. Юноша попытался отвертеться, сказав, что он имел в виду «можем повторить в американской школе», а не в российской. В то же время он утверждал, что видео, которые он публиковал и смотрел, на самом деле осуждают терроризм и расстрелы в школах.

В любом случае силовиков это не убедило. Одиннадцатиклассника посадили в СИЗО за призывы к терроризму.

Редакция «КП — Якутия» проверяла контент, который школьник публиковал в своем канале. Школьник не только интересовался указанной экстремистской организацией, но также восславлял «Единую Русь», рассуждал о неполноценности «хохло-укропов», выражал ненависть к темнокожим и публиковал символы, подозрительно схожие со свастиками и другой неонацистской символикой. Самого себя он охарактеризовал как «рашиста, ватника и орка-оккупанта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Создал националистический канал со свастиками: в Якутии 11-классника посадили в СИЗО за призывы к терроризму (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.