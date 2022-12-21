Создал националистический канал со свастиками: в Якутии 11-классника посадили в СИЗО за призывы к терроризму

Фото: телеграм-канал задержанного школьника

В Якутии завели уголовное дело на учащегося 11 класса. Как пишет «Якутск Вечерний», в ноябре школьник разместил в своем телеграм-чате видео с актом терроризма в американской школе и подпись «можем повторить». Правоохранительные органы посчитали это угрозой для одноклассников якутянина.

После размещения поста к школьнику нагрянули сотрудники ФСБ и попросили пояснить за подпись. Старшеклассник попытался оправдаться, что он имел ввиду повторение трагических событий в американской школе, а не в российской.

Однако сообщается, что юноша еще в октябре увлекся идеологией некой экстремистской организации и даже создал телеграм-канал с названием, явно отсылающим к запрещенной в России националистической «Национал-большевистской партии». Именно туда парень и скинул ролик, который заинтересовал спецслужбы.

Фото: телеграм-канал задержанного школьника

Молодой человек пытался убедить сотрудников, что видео, которые он публиковал и смотрел, на самом деле осуждают терроризм и расстрелы в школах. Однако силовиков это не убедило – на школьника завели уголовное дело за оправдание терроризма и отправили в СИЗО.

Адвокат мальчика ходатайствовал перед судом, чтобы подростку назначили подписку о невыезде. Однако суд посчитал увлечения школьника слишком опасными, чтобы оставлять его на свободе, и удовлетворил ходатайство ФСБ об аресте.

Редакция «КП-Якутия» ознакомилась с контентом, который школьник публиковал в своем канале. Школьник не только интересовался этой экстремистской организацией, но также восславлял «Единую Русь», рассуждал о неполноценности «хохло-укропов», выражал ненависть к темнокожим и публиковал символы, подозрительно схожие со свастиками и другой неонацистской символикой. Самого себя мальчик охарактеризовал как «рашиста, ватника и орка-оккупанта».

Фото: телеграм-канал задержанного школьника

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.