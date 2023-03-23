В воскресенье на Зеленом лугу в Якутске пройдет «Лыжня России — 2023»

Фото: мэрия Якутска

В это воскресенье, 26 марта, на Зеленом лугу в Якутске пройдет традиционная открытая всероссийская гонка «Лыжня России», сообщает управление физической культуры и массового спорта Якутии.

К участию приглашают всех желающих.

Старт: в 12:00. Регистрация начнется в 10:00.

Отмечается, что участники до 17 лет допускаются к соревнованиям только при наличии допуска от врача.

При подаче заявки участникам необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, а также полис обязательного медицинского страхования, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и справку о допуске врача.

Традиционно занявшие 1-3 места будут награждены медалями и грамотами. Также учреждены специальные номинации — «Самый пожилой спортсмен» (мужчина, женщина) и «Мама, папа, я — спортивная семья». В семейном забеге допускается участие детей только до 15 лет.

Программа гонки «Лыжня России — 2023» в Якутске

10:00-12:00 — регистрация участников.

12:00-12:20 — торжественное открытие соревнований.

12:30 — 1 км юноши 2006-2009 г.р. (свободный стиль),

1 км девушки 2006-2009 г.р. (свободный стиль),

церемония награждения победителей и призеров.

12:50 —2 км, забег руководителей (классический стиль),

церемония награждения победителей и призеров.

13:10 — 1км, «Мама, папа я — спортивная семья» (классический стиль).

13:15 — 2 км мужчины-ветераны 1951 г.р. и старше (свободный стиль),

2 км женщины-ветераны 1951 г.р. и старше (свободный стиль),

церемония награждения победителей и призеров.

13:20 — 2 км мужчины ветераны 1952-1962 г. р. (свободный стиль),

2 км женщины ветераны 1952-1962 г. р. (свободный стиль),

церемония награждения победителей и призеров.

13:45 — 3 км мужчины 1963-1973 г.р.,

3 км женщины 1963-1973 г.р.,

церемония награждения победителей и призеров.

14:00 — 5 км мужчины 1974-2005 г.р. (свободный стиль),

3 км женщина 1974-2005 г.р. (свободный стиль),

церемония награждения победителей и призеров.

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