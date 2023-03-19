На выборах главы поселка Чернышевский победил выдвиженец «Единой России»

Фото: ЦИК Якутии

Завершились досрочные выборы главы поселка Чернышевский Мирнинского района, сообщает ЦИК Якутии.

Общая явка составила 28,32 %. То есть, из 2539 избирателей проголосовало 719 человек.

Победу одержал начальник отделения государственной противопожарной службы Якутии №21 Артем Ширшов, 1987 г.р., (выдвинут «Единой Россией»). За него отдали голос 478 избирателей (66,48%).

Второе место по голосам набрал слесарь Тариэл Гвиниашвили, выдвинутый ЛДПР – 194 избирателя (26,98%).

За самовыдвиженца Ивана Лебедева проголосовал 21 человек (3,06%).

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