В якутском поселке Чернышевский начались досрочные выборы главы

Фото: ЦИК Якутии

19 марта стартовали досрочные выборы главы поселка Чернышевский Мирнинского района, сообщает ЦИК Якутии. Зарегистрированы три кандидата:

– начальник отдела по эксплуатации и ремонту муниципального имущества МКУ «Комитет имущественных отношений» Иван Лебедев, 1990 г.р. (самовыдвижение);

– слесарь аварийно-восстановительных работ ООО «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства» Тариэл Гвиниашвили, 1966 г.р., (выдвинут ЛДПР);

– начальник отделения государственной противопожарной службы Якутии №21 Артем Ширшов, 1987 г.р., (выдвинут «Единой Россией»).

Количество избирателей составляет – 2538. Явка на 10.00 час. составила 8,25 % избирателей.

Чернышевский — посёлок городского типа в Мирнинском районе Якутии. Административный центр и единственный населённый пункт в городском поселении «посёлок Чернышевский». Расположен в Западной Якутии, на правом берегу р. Вилюй, в 100 км к северо-западу от улусного центра Мирного. Население составляет по данным 2021 года 3,4 тысячи человек.

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