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НовостиОбщество19 марта 2023 10:30

Федот Тумусов предложил присвоить Якутску статус столицы Арктики

Политик считает, что новый статус даст импульс развитию как Якутска, так и всей Арктики
Источник:kp.ru
Фото предоставлено Федотом Тумусовым

Фото предоставлено Федотом Тумусовым

Федот Тумусов поздравил с днем Арктики и озвучил свое предложение.

— В России есть культурная столица – Санкт-Петербург, есть научная столица – Новосибирск, есть столица Урала – Екатеринбург. Я считаю, что Якутск де-факто является столицей Арктики. Теперь надо де-юре сделать город Якутск официальной столицей Арктики. Столицей, где сохраняются и будут сохранены уникальные культурные традиции Арктики, где будет развиваться наука и промышленность, напрямую связанные с развитием Арктики, — отметил Тумусов

По мнению депутата Госдумы, Якутск, став официальной столицей арктического макрорегиона даст мощнейший импульс развитию как Якутии, так и Арктики в целом.

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