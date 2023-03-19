Федот Тумусов предложил присвоить Якутску статус столицы Арктики

Фото предоставлено Федотом Тумусовым

Федот Тумусов поздравил с днем Арктики и озвучил свое предложение.

— В России есть культурная столица – Санкт-Петербург, есть научная столица – Новосибирск, есть столица Урала – Екатеринбург. Я считаю, что Якутск де-факто является столицей Арктики. Теперь надо де-юре сделать город Якутск официальной столицей Арктики. Столицей, где сохраняются и будут сохранены уникальные культурные традиции Арктики, где будет развиваться наука и промышленность, напрямую связанные с развитием Арктики, — отметил Тумусов

По мнению депутата Госдумы, Якутск, став официальной столицей арктического макрорегиона даст мощнейший импульс развитию как Якутии, так и Арктики в целом.

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