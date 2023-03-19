535 жителей Бердигестяха в Горном районе переедут в новые квартиры

Фото: Виктория СЕРГЕЕВА

535 жителей Бердигестяха в первом квартале текущего года переедут в новые квартиры, заявил глава Горного района Никита Андреев. По его словам, общий объем готовности составляет 98 %.

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Поручение главы республики о соблюдении графика строительства квартала МСО и школы в селе Бердигестях проверил первый вице-премьер правительства Кирилл Бычков.

Помимо строительства домов и школ должны провести полное благоустройство новых жилых комплексов. Запуск тепла выполнен по всем объектам. В домах идут работы по завершению внутренней отделки.

Квартиры в новых домах передадут жильцам «под ключ»: во всех помещениях выполнена чистовая отделка, установлены пластиковые стеклопакеты с форточкой и поворотным блоком, металлические двери. В зданиях также предусмотрены балконы.

Квартал МСО построен по программе переселения граждан из аварийных домов и включает в себя семь каменных благоустроенных многоквартирных домов на 176 квартир.

В новые квартиры заселятся жители села Бердигестях, которые сейчас проживают в 36 аварийных домах. В квартальной застройке предусмотрено все, что нужно для семей, будут установлены детские и спортивные площадки.

Одновременно с окончанием строительства домов будут введены новая насосная станция с противопожарными резервуарами и станция водоподготовки с резервуарами исходной и чистой воды.

Также в Бердигестяхе в первом квартале этого года будет введена новая трёхэтажная школа на 550 мест. Она строится по программе муниципально-частного партнерства и включает в себя два больших спортивных зала и стадион, что позволит обеспечить обучение в одну смену.

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