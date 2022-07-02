В якутском селе Бердигестях отремонтировали Центр духовности

Фото: пресс-служба Минкульта Якутии

В Якутии завершен капитальный ремонт Центра Духовности имени Семена и Софрона Даниловых в селе Бердигестях Горного района, сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Это первый объект, который отремонтирован в рамках в национального проекта «Культура» в 2022 году.

«Учреждение образовано в 2012 году, здесь могут собраться люди разных возрастов с различными интересами, так как в здании расположено сразу несколько учреждений. За 10 лет возникла необходимость в капитальном ремонте», — отметил министр ведомства Юрий Куприянов.

Фото: пресс-служба Минкульта Якутии

На ремонт Центра Духовности выделено 3,47 миллиона рублей, в том числе 3,2 миллиона рублей из федерального бюджета, более 200 тысяч рублей из республиканского бюджета, 69,5 тысяч рублей из местного бюджета. В ходе капитального ремонта заменены входные двери, выполнена внутренняя отделка помещений, заменено освещение и отремонтирован фасад.

При учреждении функционирует кинозал на 200 мест, работают 28 художественных коллективов и кружков декоративно-прикладного искусства. В здании также располагаются Центральная библиотечная система и Управление культуры и духовного развития» Горного улуса.

Всего в этом году в республике ожидается капитальный ремонт шести культурно-досуговых учреждений и 10 детских школ искусств.