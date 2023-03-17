Кочевой общине в Якутии приобретут 500 северных домашних оленей

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

17 марта в Нерюнгри в рамках Международного чемпионата по традиционному оленеводству подписано трёхстороннее соглашение о развитии отрасли северного домашнего оленеводства в Иенгринском эвенкийском национальном наслеге Нерюнгринского района.

Документ подписан между Министерством сельского хозяйства Якутии, ООО «Эльгауголь» (добывающий актив компании ЭЛСИ) и кочевой родовой общиной коренных малочисленных народов Севера (эвенков) «Исток».

Согласно соглашению, кочевой родовой общине «Исток» в 2024 году за счёт бюджета республики приобретут 500 голов северных домашних оленей, а также построят комплекс изгородного содержания оленей на территории села Иенгра стоимостью 130 миллионов рублей. Работы по проекту начнутся в 2023 году. На территории площадью в 2,5 га будут созданы загон, жилища оленеводов, теневой навес и хозяйственные постройки. За пять лет работа базы позволит увеличить количество оленей в стаде вдвое – до 2000 голов.

– Глава Якутии Айсен Николаев уделяет большое внимание развитию отрасли оленеводства в республике. Айсен Николаев проводит системную работу с промышленными компаниями по реализации политики социальной ответственности. В рамках этого предприятия финансируют многие проекты социального значения – сказал замминистра сельского хозяйства Якутии Прокопий Николаев.

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