В Якутии начался первый Международный чемпионат по традиционному оленеводству

Фото: МО «Нерюнгринский район»

В пятницу, 17 марта, в городе Нерюнгри прошло торжественное открытие первого Международного чемпионата по традиционному оленеводству, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Мероприятие началось с демонстрации фильма о республике и презентаций делегаций регионов и стран участников.

Участникам вручили премии, государственные награды и благодарственные письма Минсельхоза РФ. Так, преподаватель Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена, тунгусовед, кандидат филологических наук Надежда Булатова удостоена премии главы Якутии имени Глафиры Василевич. А оленевод сельскохозяйственного потребительского заготовительного кооператива «Таба-Яна» Усть-Янского района Николай Колесов — государственной премии Якутии имени Кладкина в области оленеводства.

Первые конкурсы уже состоялись. Так, в северном тройном прыжке победителем среди мужчин стал якутянин Айтал Аммосов, второе место занял Эрика Адера из Ямало-Ненецкого автономного округа, третье — Евгений Кусамин из Красноярска.

Среди девушек в этом виде первое место заняла Анастасия Хвостанцева с Чукотки. Серебряной призеркой стала якутянка Любовь Лаптева, на третье место вышла Кристина Фалькова из Красноярского края.

Победителем в беге с палкой на широких лыжах стала команда Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ. На третьем — сборная команда №2 Якутии.

Посмотрите на фото, как это было.

Фото: Мария Васильева / ЯСИА

Фото: Мария Васильева / ЯСИА

Фото: МО «Нерюнгринский район»

Фото: МО «Нерюнгринский район»

Напомним, Международный чемпионат по традиционному оленеводству проходит в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

В нем принимают участие представители 13 оленеводческих регионов России и четырех зарубежных стран — Монголии, Китая, Гренландии и Исландии.

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