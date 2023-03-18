Жителей Якутска предупреждают об усилении ветра в воскресенье

Фото: KP.RU

В воскресенье, 19 марта, в Якутске ожидается усиление ветра до 13 м/с, сообщают синоптики Якутского УГМС.

«Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, поземок. Ночью -18-20°, днем -12-14°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали 0 градусов.

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