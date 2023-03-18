В воскресенье, 19 марта, в ряде районов Якутии прогнозируют сильный снегопад с метелью

Фото: Олег Укладов

В воскресенье, 19 марта, в юго-западной части Якутии ожидается снегопад, местами сильный, и усиление ветра вплоть до метели, предупреждает Якутское УГМС.

Это Ленский, Олекминский, Алданский, Нерюнгринский, Мирнинский, Сунтарский районы.

Также усиление ветра в порывах до 15-20 м/с прогнозируют в Кобяйском районе. В Якутске — до 13 м/с.

Сегодня, 18 марта, непогоду уже ощутили жители Оленекского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского, Ленского, Олекминского и Верхоянского районов.

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