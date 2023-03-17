Сбивший опору ЛЭП в Якутии самолет перегнали для ремонта на домашний аэродром

Фото: Восточное МСУТ СК России

В Якутии перегнали в аэропорт базирования Ан-24, который столкнулся с опорой ЛЭП. Авария ранее произошла в в аэропорту поселка Белая Гора – самолет сбил опору электропередач и повредил крыло. Это произошло уже после посадки, во время заруливания на стоянку.

Как сообщили в «Полярных авиалиниях», срочно собранная комиссия вылетела в Белую Гору, чтобы оценить состояние самолета. Было решено, что повреждения могут быть устранены в аэропорту Якутска, после чего Ан-24 вылетел в место перегона.

Поврежденный самолет вылетел в 18:11 по якутскому времени и спустя 2,5 часа благополучно приземлился в Якутске. Пассажиров рейса ранее перевезли в Якутск на резервном судне.

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