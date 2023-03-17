В Якутске продолжают продавать привозные овощи под брендом «Саюри»

Фото: Андрей СОРОКИН

Привозные овощи под видом местного агробренда «Саюри» продают несколько торговых точек Якутска, сообщает тепличный комплекс «Саюри».

По их данным, незаконно бренд «Саюри» используют магазин «Сайын» в микрорайоне Марха, павильон «Фрукты/овощи» на базе Чернышевского 80, «Овощная точка» на Каландаришвили, 43, ИП Махфузахон и ИП Рамин на втором этаже Крестьянского рынка, а также магазин «Маркет +» в Нижнем Бестяхе.

Проверенная продукция «Саюри» (томаты, огурцы, перцы, клубника, баклажаны и зелень) продается в торговых сетях «О-город», «Ферма», «Токко», «Мясной двор», «Скиф» и магазинах «Илин-Энэр», «Соседи», ТЦ «Прометей», «МаксМаркет», «Поярков», «Амсай».

Ранее «КП – Якутия» уже писала, что качественным брендом в своих целях пользуются недобросовестные продавцы, которые выдают привозную продукцию за свежую местную.

— Главное отличие продукции «Саюри» — это сроки реализации. Как вы знаете, привозные овощи в основном едут из Новосибирска, Благовещенска, Китая. Это занимает как минимум 7-10 дней. Кроме того, продавцам невыгодно везти маленькие объемы, сюда едут фуры по 60 тонн, — рассказывает коммерческий директор Айталина Жиркова.

Как говорит Айталина, в основном привозную продукцию за местную выдают небольшие точки по продаже овощей-фруктов.

— Бывает так, что они закупают у нас маленькие партии огурцов в фирменных коробках. Потом, когда эти огурцы раскупают, в эти же коробки они кладут привозные, и таким образом вводят покупателей в заблуждение — они-то думают, что покупают «Саюри». И еще один момент — как правило, привозные огурцы стоят дешевле местных, но продавцы, наоборот, завышают цены на поддельные «Саюри», и таким образом, получают двойную выгоду, — отмечает Айталина.

Чтобы бороться с продавцами, выдающими привозную продукцию за местную, сотрудники «Саюри» проводят еженедельный мониторинг торговых точек, а если видят нарушения, то пишут претензии на имя недобросовестных продавцов.

Компания «Саюри» была создана в 2016 году при участии правительства Якутии и японской корпорации «Хоккайдо». Это один из немногих агрокомплексов в мире, расположенных в районе Крайнего Севера и первый в Якутии. В теплицах «Саюри» выращиваются огурцы, помидоры, зелень, клубника, перцы, баклажаны.

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