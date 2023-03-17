В Якутии пьяный 20-летний мужчина зарезал своего отчима из-за матери

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Мирном суд присяжных признал виновным 20-летнего жителя Удачного в убийстве отчима, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Как выяснило следствие, 16 октября прошлого года подсудимый, будучи пьян, поссорился дома со своим отчимом. Молодого человека не устраивало то, как мужчина относится к его матери. В ходе ссоры он схватил кухонный нож и вонзил его несколько раз в грудь и шею оппонента.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Суд приговорил обвиняемого к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Якутии зарезал своего отчима на унитазе: тот 10 лет избивал пасынка и его мать (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.