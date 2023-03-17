В Якутии выявлено 133 новых случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 17 марта в Якутии зарегистрировано 133 случая новой коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 143 случаях.

За последние сутки госпитализировано 12 человек, выздоровели 89 человек

Первым компонентом привиты 720 778 человек, или 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 196 368 человек, или 77,2% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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