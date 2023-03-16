В Якутии зарегистрировано больше 140 новых случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19 в Якутии перевалило за 140 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 16 марта в Якутии обнаружено 143 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале Ольги Балабкиной. Днем ранее республиканский оперштаб отчитывался о 121 случаях.

За последние сутки в Якутске выявлено 59 случаев, в Абыйском и Усть-Майском районах – по 17 случаев, в Мирнинском, Намском, Усть-Алданском, Кобяйском, Томпонском, Амгинском, Верхневилюйском, Сунтарском, Хангаласском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Олекминском, Чурапчинском, Верхнеколымском, Нюрбинском, Таттинском районах – от 1 до 7 случаев.

Лаборатории республики провели 1 742 исследования на COVID-19 . Всего с начала пандемии обработано 2 785 058 тестов. Госпитализировано 11 человек, выздоровело 175 человек.

Первым компонентом привиты 720 578 человек, или 100% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 196 342 человека, или 77,2% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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